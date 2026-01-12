PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schneebedingter Verkehrsunfall in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Eine 42-jährige Nissan-Fahrerin aus Lohne geriet am Sonntag, 11. Januar 2026, gegen 12:50 Uhr, auf der Oldenburger Straße in Astrup in den, am Straßenrand befindlichen, Schneematsch, verlor in der Folge die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und rutschte dann in einen Straßengraben.

Glücklicherweise wurde die Pkw-Fahrerin nicht verletzt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

