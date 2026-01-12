PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Wildeshausen kontrollierten am Montag, 12. Januar 2026, gegen 2:40 Uhr, auf dem Westring in Wildeshausen einen VW-Fahrer.

Wie sich im Rahmen der Kontrolle herausstellte, war der 32-Jährige aus Soltau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 32-Jährigen ein.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

