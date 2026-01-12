Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis in Wildeshausen
Delmenhorst (ots)
Beamte der Polizei Wildeshausen kontrollierten am Montag, 12. Januar 2026, gegen 2:40 Uhr, auf dem Westring in Wildeshausen einen VW-Fahrer.
Wie sich im Rahmen der Kontrolle herausstellte, war der 32-Jährige aus Soltau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.
Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 32-Jährigen ein.
