Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit 2 leicht Verletzten und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 11. Januar 2026, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Berliner Straße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, durch welchen zwei Pkw-Insassen leicht verletzt wurden.

Der Unfall trug sich so zu, dass ein 34-Jähriger aus Delmenhorst die Berliner Straße in Fahrtrichtung der Bremer Straße befuhr und im Kreuzungsbereich der Berliner und Syker Straße nach links auf die Syker Straße biegen wollte. Hierbei übersah der 34-jährige JEEP-Fahrer den entgegenkommenden und bevorrechtigten 30-jährigen Bremer in seinem Ford.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, was zur Folge hatte, dass der Ford-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einer Hausfassade kollidierte.

Beide Pkw-Fahrer wurden leicht verletzt.

Der Pkw Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 11.000 Euro geschätzt.

Gegen den 34-jährigen Unfallverursacher wurden ein Strafverfahren, bezüglich der fahrlässigen Körperverletzung, und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

