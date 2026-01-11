Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Erneute Sachbeschädigungen und Diebstahlstaten in der Kreisvolkshochschule Wesermarsch in Brake

Delmenhorst (ots)

In der Kreisvolkshochschule Wesermarsch in Brake ist es am Freitagabend bzw. in der Nacht vom 09.01.2026 auf den 10.01.2026 zu erneuten Sachbeschädigungen und Diebstahlstaten gekommen. Mehrere unbekannte Personen verschafften sich, mutmaßlich über eine Notfalltür, Zutritt zum Objekt und verwüsteten Räume, darunter die öffentlich zugängliche sogenannte "Lernoase". Zahlreiche Essens- und Tabakabfälle wurden vorsätzlich auf den Fußböden und Wänden verteilt. Weiter kam es zu Farbschmierereien an Innenwänden. Auch ein Laptop sowie ein Monitor wurden in diesem Zuge entwendet. Zu einer ähnlich gelagerten Tat ist es bereits am Mittwochabend, 07.01.2026, gekommen (siehe gesonderte Meldung im Presseportal). Die Polizei geht hier von einem Tatzusammen-hang aus. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake (Tel. 04401-935-115) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell