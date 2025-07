Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Tankstelle

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Stroot;

Tatzeit: 14.07.2025, 02.30 Uhr;

In eine Tankstelle eingedrungen sind drei bislang Unbekannte in Ahaus. In der Nacht zu Montag schlugen die Täter eine Glasscheibe ein, um in das Innere des Objekts zu gelangen. Sie entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigaretten. Die Einbrecher flüchteten in einem silbernen Mercedes-Benz Kombi in Richtung B70. Beschreibung der Tatverdächtigen: Alle Täter waren männlich und hatten schwarze Sturmhauben auf. Der erste Täter hatte eine schlanke Statur und schwarze Handschuhe an. Er war mit einem grauen Sweatshirt, blauer Jogginghose und blau-weißen Sneakern bekleidet. Ein zweiter Täter hatte eine normale Statur und schwarz-gelbe Handschuhe an. Er trug eine graue Sweatshirt-Jacke mit schwarzer Schulterpartie, eine blaue Jeanshose und schwarze Schuhe. Der dritte Täter war schwarz gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell