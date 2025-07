POL-BOR: Gronau - Diebe nutzten Balkon zum Einbruch

Borken-Weseke (ots) - Tatort: Borken-Weseke, Am Friedhof; Tatzeit: zwischen 11.07.2025, 19.20 Uhr und 12.07.2025, 00.45 Uhr; Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Samstag zunächst Zugang in eine Garage eines Einfamilienhauses an der Straße "Am Friedhof", bevor sie dort gewaltsam eine Nebeneingangstür zum Haus aufhebelten. Die Diebe durchsuchten das Innere und erbeuteten Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. ...

