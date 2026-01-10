Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 10.01.2026

Delmenhorst (ots)

Glättebedingter Verkehrsunfall im Stadtgebiet Delmenhorst

Von Freitag bis Samstagmittag kam es im Stadtgebiet Delmenhorst lediglich zu einem unbedeutenden glättebedingten Verkehrsunfall. Auf den Straßen war aufgrund der behördlichen Warnmeldungen ein stark reduziertes Verkehrsaufkommen festzustellen. Die Verkehrsteilnehmer passten ihre Geschwindigkeit den zum Teil sehr glatten Straßenverhältnissen an.

Delmenhorst: Einbruch in KFZ-Werkstatt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbek. Täter ein Fenster einer KFZ-Werkstatt in der Bremer Straße in Delmenhorst auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein KFZ-Diagnosegerät entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Delmenhorst: Einbruch in Bürogebäude

Am 08.01.2026, zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr, brachen unbek. Täter die Eingangstür eines Bürogebäudes in der Bremer Straße in Delmenhorst auf. Aus den Räumlichkeiten wurden Bargeld und diverse Genussmittel entwendet. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Delmenhorst: Brand eines PKW

Am 09.01.2026, um 12:34 Uhr, fuhr ein 21-jähriger PKW-Fahrer (aus Delmenhorst) mit einem 17 Jahre alten Mercedes-Benz (C-Klasse) auf ein Tankstellengelände am Hasporter Damm in Delmenhorst, um einen Becher Kaffee zu genießen. Er begab sich in den Verkaufsraum der Tankstelle. Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Tankstelle bemerkte eine Rauchentwicklung im vorderen rechten Bereich des gerade abgestellten Fahrzeuges. Der PKW-Fahrer begab sich sofort zum Wagen und fuhr diesen einige Meter weiter auf den Geh- und Radweg, wo die C-Klasse kurze Zeit später in Vollbrand geriet und zerstört wurde. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Delmenhorst erschien mit 2 Fahrzeugen und 8 Mann vor Ort und löschte den PKW-Brand. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, zu vermuten ist ein technischer Defekt.

