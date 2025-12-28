POL-LM: +++ Schüsse mit Schreckschusswaffe +++ Körperverletzung mit Pfefferspray +++ Festnahme eines Randalierers +++ Sachbeschädigung mit Böller+++ Diebstahl aus Handtasche+++ Trunkenheitsfahrt E-Scooter+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1.Schüsse mit Schreckschusswaffe,

Villmar, König-Konrad-Straße, Sonntag, 28.12.2025, 03:31 Uhr,

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Villmar zu mehreren Schussabgaben aus einer Schreckschusswaffe. Eine Person wurde in diesem Zusammenhang verletzt.

Am Sonntag, 28.12.2025, gegen 03:31 Uhr wurden auf einem Schotterplatz im Nahbereich der König-Konrad-Halle in Villmar mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe aus einem schwarzen Fahrzeug heraus abgegeben. In Folge dieser Schüsse kam es auf dem Schotterplatz zwischen einem Insassen des Fahrzeugs und einem 28-jährigen Mann zu verbalen Streitigkeiten, die in Handgreiflichkeiten mit Sturzgeschehen endeten. Zudem wurde ein Schuss aus der Schreckschusswaffe in die Richtung des 28-jährigen abgegeben. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug mit den Insassen in unbekannte Richtung. Durch den Sturz wurde der 28-jährige leicht verletzt. Der Täter soll ca. 20 Jahre alt sein, ca. 160cm groß und eine weiße Jacke getragen haben.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

2.Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray, Limburg, Elzer Straße, Sonntag, 28.12.2025, 02:59 Uhr,

Besucher eines Lokals werden nach verbalen Streitigkeiten angegriffen und durch Schläge und Pfefferspray verletzt.

Am Sonntag, 28.12.2025, um 02:59 Uhr gerieten zwei Besucher eines Lokals in der Elzer Straße in Limburg-Staffel zunächst in verbale Streitigkeiten mit anderen Gästen. Durch unbekannte Täter wurde einer der Besucher, ein 22-jähriger Mann, durch die Eingangstür nach draußen gedrängt. Sein 25-jähriger Begleiter folgte den Personen. Der jüngere Besucher wurde unvermittelt durch die unbekannten Täter mit Fäusten geschlagen. Ein Pfefferspray wurde ebenfalls gegen ihn eingesetzt. Auch der Ältere erhielt einen Faustschlag ins Gesicht, als er helfen wollte. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Sie konnten im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Beide Geschädigten zogen sich Verletzungen zu. Der 22-Jährige wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Limburg unter der Nummer 06431 91400 entgegen.

3.Randalierer wird festgenommen,

Limburg, Rudolf-Schuy-Straße, Samstag, 27.12.2025, 17:39 Uhr,

Ein Randalierer wird in der Obdachlosenunterkunft festgenommen. Dies hat mehrere Strafverfahren zur Folge.

Am Samstag, 27.12.2025, um 17:39 Uhr wurde eine Streife der Polizei Limburg in die Obdachlosenunterkunft in der Rudolf-Schuy-Straße in Limburg gerufen, weil dort ein Bewohner randalierte. Der 49-jährige Mann trat gegen eine Tür und zerstörte ein Glas, indem er es auf den Boden warf. Gegenüber der Streife zeigte sich der Mann ebenfalls beleidigend und aggressiv. Dem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach, sondern zertrümmerte stattdessen eine Flasche. Er konnte widerstandslos festgenommen und zur Polizeistation gebracht werden. Bei seiner Durchsuchung konnte Amphetamin aufgefunden werden. Zudem war er im Besitz von 52 verpackten Wunschgutscheinkarten. Er führte in seiner Jacke zwei Messer und eine Softair-Pistole mit sich, die einer scharfen Schusswaffe zum Verwechseln ähnlich sieht. Abschließend war er noch im Besitz eines 2012 gestohlen gemeldeten Führerscheins. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Im Gewahrsam der Polizeistation spuckte der Beschuldigte noch einen Polizisten an. Gegen den Täter wird nun aufgrund ermittelt.

4.Sachbeschädigung mittels Böller,

Limburg, Vinzenz-Pallotti-Straße, Sonntag, 28.12.2025, 00:23 Uhr,

Im ICE Gebiet Limburg wurden Mülleimer mittels Böllern beschädigt.

Am Sonntag, 28.12.2025, um 00:23 Uhr wurde durch eine Zeugin gemeldet, dass in der Vinzenz- Pallotti-Straße in Limburg Mülleimer gesprengt worden seien. Sie konnte den Täter mit einem vor Ort befindlichen Fahrzeug in Verbindung bringen und das Kennzeichen ablesen. Die Streife stellte vor Ort nur noch die zerstörten Mülleimer fest. Im Rahmen der Fahndung wurde das Fahrzeug angetroffen und durchsucht. Es konnten keine pyrotechnischen Gegenstände mehr festgestellt werden. Ein 17-jähriger Jugendlicher räumte die Tat ein. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

5.Diebstahl aus Handtasche,

Limburg, Westerwaldstraße, Samstag, 27.12.2025, 11:30 Uhr,

Einer älteren Dame wurde beim Einkauf das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet.

Am Samstag, 27.12.2025, um 11:30 Uhr war eine 79-jährige Dame in einem Verbrauchermarkt in der Westerwaldstraße in Limburg einkaufen. Während des Einkaufs hing ihre Handtasche am Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment entwendete der unbekannte Täter das Portemonnaie aus der Tasche.

Sollten Sie in dem Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden Sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 zu verständigen.

6.Trunkenheit im Straßenverkehr,

Limburg, Hubertusstraße, Sonntag, 28.12.2025, 01:15 Uhr,

Ein alkoholisierter Fahrer ist auf einem E-Scooter unterwegs.

Am Sonntag, 28.12.2025, um 01:15 Uhr wurde der 26-jährige Fahrer eines E-Scooters durch eine Streife der Polizeistation Limburg in der Hubertusstraße in Limburg einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann alkoholisiert war. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme auf der Dienststelle durchgeführt. Der Roller wurde zur Verhinderung einer weiteren Fahrt sichergestellt.

