PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbruch in Einfamilienhaus+++Unfallflucht+++

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus

Dornburg-Langendernbach, Gemündener Straße

Mittwoch 24.12.25, 10:00 Uhr - Donnerstag, 25.12.25, 18:30 Uhr

(jk) Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das ganze Einfamilienhaus Im Tatzeitraum begaben sich der oder die Täter auf die Rückseite des Grundstücks der Geschädigten. Dort wurde zunächst der Rollladen zum Schlafzimmerfenster hochgeschoben und am Fenster gehebelt. Das Fenster konnte aber nicht geöffnet werden. Im Anschluss gingen die Täter ebenfalls durch hochschieben des Rollladens die Terrassentür an. Hier gelang es ihnen schließlich die Tür zu öffnen. Das komplette Einfamilienhaus wurde durchsucht. Informationen zum Diebesgut stehen noch aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000,-EUR. Täterhinweise liegen aktuell keine vor.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 06431 9140-0 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht

Weilburg, Am Steinbühl 2 - Parkplatz vom Krankenhaus

Donnerstag, 25.12.25, 12:30 Uhr - 20:30 Uhr

[jk] Beim Ein-oder Ausparkten beschädigte ein Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw und flüchtete im Anschluss Die Geschädigte parkte ihren weißen Polo auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhauses. In ihrer Abwesenheit beschädigte ein anderer Fahrzeugführer den Polo und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Schaden am Kotflügel hinten rechts. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 EUR.

Sachdienliche Hinweise in Bezug auf das flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer bitte an die zuständige Polizeidienststelle Weilburg (06471 9386-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Limburg-Weilburg
Offheimer Weg 44
65549 Limburg
Kutscheidt, PHK
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06431) 9140-0
E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

