PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person+++

Limburg (ots)

1. Von eigenem Auto erfasst und schwer verletzt, Limburg-Ahlbach, Friedhofstraße, Montag, 22.12.2025, 15:00 Uhr

(wie) In Ahlbach ist am Montagnachmittag eine Frau von ihrem eigenen Auto erfasst und schwerst verletzt worden. Gegen 15:00 Uhr riefen Passanten Polizei und Rettungsdienst, da sie dort eine Frau unter einem Auto liegend entdeckt hatten. Die 48-Jährige hatte offenbar zur Zeitungsauslieferung ihren Opel abgestellt und dann verlassen. Der Wagen rollte von alleine los, erfasste die Frau und überrollte sie zum Teil. Als die ersten Helfer eintrafen, lag die Verletzte unter dem Fahrzeug. Von den herbeigeeilten Rettungskräften konnte die Frau befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Notarzt und Rettungsdienst mussten die 48-Jährige mehrere Minuten reanimieren. Anschließend wurde die Verletzte in ein Krankenhaus verbracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

