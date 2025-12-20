PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Wohnung +++ Fahrzeug entwendet +++ E-Scooter gestohlen

Limburg (ots)

1. In Wohnung in Mehrfamilienhaus eingebrochen,

Elz, Am Schönstein,

Mittwoch, 17.12.2025 bis Freitag, 19.12.2025, 14:30 Uhr

(rk) Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitagnachmittag wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Elz eingebrochen.

Im Ereigniszeitraum verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Schönstein".

Anschließend wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Was genau gestohlen wurde, ist momentan noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Es entstand ein Sachschaden von 600,00EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der 06431-9140-0 entgegen.

2. Fahrzeug gestohlen,

Weilmünster, Parkplatz an der Bundesstraße 456,

Freitag, 12.12.2025, 16:00 Uhr bis Freitag, 19.12.2025, 15:00 Uhr

(sch) Unbekannte Täter haben in Weilmünster auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 456 ein Fahrzeug gestohlen.

Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum von Freitag, den 12.12.2025, 16:00 Uhr bis Freitag, den 19.12.2025, 15:00 Uhr.

Entwendet wurde ein VW Caddy im Wert von 10.000,00 EUR, der auf dem Parkplatz an der B 456 zwischen den Abfahrten Laimbach und Ernsthausen abgestellt war.

An dem Fahrzeug war zuletzt das Kennzeichen VB-ST 103 angebracht.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06431 9140 0 zu melden.

3. Diebstahl von E-Scooter,

Limburg, Beringstraße,

Freitag, 19.12.2025, 14:00 Uhr bis Samstag, 20.12.2025, 10:30 Uhr

(rk) Zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag wurde in Limburg ein E-Scooter aus einem Abstellraum gestohlen.

Zwischen 14:00 Uhr und 10:30 Uhr haben sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt zum Hausflur des Mehrparteienhauses in der Beringstraße verschafft und dort im obersten Geschoss die Abstellräume der Bewohner betreten.

In einem dieser Abstellräume befand sich ein hochwertiger E-Scooter der Marke Ninebot.

Dieser wurde durch die Täter entwendet.

Der E-Scooter hatte einen Wert von ca. 750EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der 06431-9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell