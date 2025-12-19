PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Durch offene Terrassentür eingestiegen +++ Einbruch in Solarpark +++ Taschendieb auf Weihnachtsmarkt +++ Zwei Verletzte nach Abbiegeunfall +++ Verkehrskontrollen rund um den Weihnachtsmarkt

Limburg (ots)

1. Durch offene Terrassentür eingestiegen,

Beselich-Heckholzhausen, Gilsahaag,

Donnerstag, 18.12.2025, 10:00 Uhr bis 10:20 Uhr

(akr) Unbekannte nutzten am Donnerstagmorgen in der Straße "Gilsahaag" in Beselich-Heckholzhausen eine offenstehende Terrassentür und entwendeten Schmuck aus der Wohnung.

Während die Bewohner kurzzeitig abwesend waren, nutzten Diebe die sich bietende Gelegenheit und stiegen über eine offenstehende Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. In der Wohnung wurden mehrere Schränke durchwühlt und Schmuck entwendet. Anschließend entfernten sich der oder die Diebe unerkannt. Im Umfeld des Hauses konnte nach der Tat eine verdächtige Person gesichtet werden, die möglicherweise mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnte. Diese wird beschrieben als weiblich und 1,70m groß mit schulterlangen schwarzen Haaren und "südländischem Aussehen". Bekleidet war diese Person mit einem schwarzen Mantel und einer braunen Wintermütze. Weiterhin trug die Frau einen schwarzen Stoffbeutel bei sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer: 06431/9140-0 zu melden.

2. Einbruch in Solarpark,

Waldbrunn-Fussingen, Lahrer Weg,

Dienstag, 16.12.2025, 01:00 Uhr bis Mittwoch, 17.12.2025, 15:30 Uhr

(akr) Diebe hatten es in der Zeit vom Dienstagmorgen bis zum Mittwochnachmittag auf einen Solarpark im Lahrer Weg in Waldbrunn-Fussingen abgesehen.

Dort machten sich der oder die Täter an einem Zaun zu schaffen und schnitten diesen auf etwa einem Meter Länge auf. Auf dem Gelände wurde nach aktuellem Kenntnisstand nichts entwendet. Weshalb die Täter von ihrem Vorhaben abließen, ist bislang noch nicht bekannt. Am Zaun entstand Sachschaden.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 in Verbindung.

3. Taschendieb auf dem Weihnachtsmarkt leider erfolgreich,

Limburg, Neumarkt,

Donnerstag, 18.12.2025, 17:30 Uhr

(akr) Am frühen Donnerstagabend kam es zum Diebstahl einer Geldbörse auf dem Weihnachtsmarkt in Limburg.

Ein 39-Jähriger verbrachte nach getätigten Einkäufen noch einige Zeit auf dem Weihnachtsmarkt im Bereich des Neumarktes. Hierbei trug er seinen schwarzen Ledergeldbeutel in der linken Gesäßtasche seiner Hose. Anschließend stellte er fest, dass der Geldbeutel nicht mehr an Ort und Stelle war und er offensichtlich unbemerkt von einem Taschendieb im Trubel des Weihnachtsmarktes bestohlen worden war.

Seitens der Polizei ergeht daher der Hinweis, gerade beim Weihnachtseinkauf oder beim Schlendern über den Weihnachtsmarkt auf Wertsachen und Geldbörsen aufzupassen. Besonders bei dichtem Gedränge ist auf Taschendiebe zu achten. Geldbörsen, Bargeld und Smartphones sollten dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen der Kleidung getragen werden. Darüber hinaus sollte die Handtasche am besten verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt getragen werden.

Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0.

4. Zwei Verletzte nach Abbiegeunfall

B456/L3020, Gemarkung Weilburg, "Hasselbacher Stock",

Donnerstag, 18.12.2025, 16:20 Uhr

(akr) Am Donnerstagnachmittag kam es im Einmündungsbereich der B456 zur L3020, dem "Hasselbacher Stock", zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten.

Ein 55-Jähriger befuhr mit seinem Kia die B456 aus Richtung der B49 kommend in Richtung Weilburg. Ein 92-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes die gleiche Strecke in entgegengesetzter Richtung und beabsichtige im Einmündungsbereich auf die L3020 in Richtung Hasselbach abzubiegen. Nach jetzigem Kenntnisstand übersah er hierbei den entgegenkommenden Kia und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer verletzt und mussten mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden. Beide Fahrzeuge trugen Totalschäden von dem Unfall davon und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 18.000 EUR. Im Kreuzungsbereich kam es für mehrere Stunden zu Einschränkungen im Verkehrsfluss aufgrund der notwendigen Aufräum- und Reinigungsarbeiten durch ausgetretene Betriebsstoffe.

5. Verkehrskontrollen rund um den Weihnachtsmarkt,

Limburg, Innenstadt,

Donnerstag, 18.12.2025

(akr) Bei Verkehrskontrollen rund um den Weihnachtsmarkt in Limburg zog die Polizei am Donnerstagabend zwei berauschte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei führte am Donnerstagabend rund um den Limburger Weihnachtsmarkt Verkehrskontrollen durch. Hierbei fiel zunächst am frühen Abend in der Hospitalstraße ein 32-Jähriger mit seinem weißen VW auf. Bei dessen Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Kurz darauf konnte ebenfalls in der Hospitalstraße ein 29-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Beiden Fahrzeugführern wurde vor Ort die Weiterfahrt untersagt und sie wurden nach erfolgter Blutentnahme von der Dienststelle aus entlassen. Sie müssen sich nun wegen entsprechender Straßenverkehrsdelikte strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell