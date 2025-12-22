PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher hinterlassen hohen Schaden +++ Fahrraddieb überrascht +++ Verletzte nach Unfällen auf winterglatter Fahrbahn +++

Limburg (ots)

1. Einbrecher hinterlassen hohen Schaden, Limburg, Brüsseler Straße, Montag, 22.12.2025, 02:00 Uhr

(wie) Bei einem Einbruch in ein Restaurant in Limburg haben die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag einen enormen Sachschaden hinterlassen. Gegen 02:00 Uhr löste die Alarmanlage eines Groß-Restaurants in der Brüsseler Straße aus. Die Polizei eilte mit mehreren Streifen und einem Diensthund zum Tatort und umstellte das Gebäude. Anschließend wurde das Restaurant mit dem Diensthund durchsucht, Einbrecher befanden sich nicht mehr in dem Gebäude. Anhand der Spuren konnten die Beamten nachvollziehen, dass sich die Unbekannten zunächst gewaltsam Zutritt zu dem Restaurant verschafft hatten und dann offenbar zielgerichtet einen Tresor in einem Büro angingen. Diesen brachen die Täter aus der Verankerung und schleiften ihn mit roher Gewalt bis zu einem wartenden Fluchtfahrzeug. Hierbei wurde das massive Behältnis offenbar auch eine Treppe hinuntergeworfen und so erheblicher Schaden verursacht. Die Polizei fahndete nach den Einbrechern, konnte sie aber nicht mehr ausfindig machen. Wert der Beute und Schaden am Gebäude summieren sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Fahrraddieb überrascht,

Limburg-Eschhofen, Bahnhofstraße, Sonntag, 21.12.2025, 23:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in Eschhofen ein Fahrraddieb bei seiner Tat überrascht und kurz verfolgt worden. Der Unbekannte betrat gegen 23:40 Uhr über eine Hofeinfahrt ein Grundstück in der Bahnhofstraße. Dort schnappte er sich ein abgestelltes Mountainbike und floh in Richtung Bahnhof. Ein Bewohner bemerkte den Diebstahl und verfolgte den Täter. Dieser ließ das Fahrrad sodann überrascht stehen und floh zu Fuß weiter. So gelang es ihm außer Sichtweite zu gelangen und letztlich zu verschwinden. Eine weitere Fahndung nach dem dunkel gekleideten Mann bleib erfolglos. Er soll insgesamt schwarz gekleidet gewesen sein, eine Sturmhaube sowie schwarze Sneaker mit Reflektoren getragen haben. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Verletzte nach Unfällen auf winterglatter Fahrbahn, Weilmünster / Weinbach, Montag, 22.12.2025

(wie) Am Montagmorgen sind bei zwei Unfällen auf winterglatter Fahrbahn zwei Menschen verletzt worden. Zuerst wurde die Polizei gegen 07:25 Uhr auf die B 456 bei Weilmünster gerufen. Dort war eine 27-Jährige mit einem BMW von der Fahrbahn abgekommen, als sie auf dem Weg von Weilburg in Richtung Grävenwiesbach unterwegs war. Auf dem glatten Untergrund hatte sie die Kontrolle über ihren Pkw verloren, war nach rechts gegen einen Schutzplanke gerutscht und landete letztendlich im Straßengraben. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der BMW musste abgeschleppt werden. Gegen 08:30 Uhr war eine 29-Jährige mit einem VW auf der L 3021 von Weinbach in Richtung Elkershausen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Elkershausen geriet sie in einer leichten Linkskurve auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte links gegen die Außenschutzplanke. Bei dem Aufprall verletzte sich die Fahrerin, weshalb sie vom Rettungsdienst behandelt und anschließen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei sicherte die Unfallstellen nahm die Sachverhalte auf. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

