PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Einkaufsmarkt +++ Betrunken und ohne Führerschein mit Roller gestürzt +++ Verkehrsunfallflucht nach Trunkenheitsfahrt +++ Holz gestohlen

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einkaufsmarkt,

Bad Camberg, Limburger Straße,

Samstag, 20.12.2025, 23:38 Uhr

(rk) Am Samstagabend wurde in einen Einkaufsmarkt in Bad Camberg eingebrochen.

Um 23:38 Uhr wurde der Polizei in Limburg ein Einbruch in einem Einkaufsmarkt in der Limburger Straße gemeldet. Bei Eintreffen der alarmierten Streifen konnten diese feststellen, dass sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt zum Verkaufsraum des Marktes verschafft hatten. Das Gebäude wurde daraufhin mit Hilfe eines Diensthundes nach den Tätern abgesucht. Die Absuche verlief jedoch ergebnislos. Die Täter waren nicht mehr vor Ort.

Zu dem Stehlgut ist zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch nichts bekannt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 5.000EUR.

Hinweise erbittet sich die Polizei in Limburg unter der 06431-9140-0.

2. Betrunken und ohne Führerschein in den Graben gefahren,

Brechen, Landesstraße 3022,

Samstag, 20.12.2025, 19:15 Uhr

(rk) Am frühen Samstagabend fuhr ein betrunkener Rollerfahrer auf der Landesstraße 3022 zwischen Brechen und Dauborn ohne Führerschein in den Graben und verletzte sich schwer.

Der 59-jährige Rollerfahrer geriet mit seinem Roller ohne Fremdeinwirkung in den Grünstreifen, stürzte und kam im Graben zum Liegen. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden musste. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und betrunken war.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

3. Nach Verkehrsunfall betrunken geflüchtet,

Ellar, Fussinger Straße,

Samstag, 20.12.2025, 23:38 Uhr

(rk) Am späten Samstagabend kam es in Ellar zu einer Verkehrsunfallflucht.

Um 23:38 Uhr meldete ein Zeuge bei der Polizei in Limburg einen Verkehrsunfall in der Fussinger Straße, bei dem der Unfallverursacher augenscheinlich betrunken sei.

Als die Streife am Unfallort ankam, hatte sich der Unfallverursacher jedoch schon unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der 70-jährige Fahrer aus Waldbrunn konnte jedoch ermittelt werden und wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Er wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle sistiert. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

4. Holzdiebstahl,

Waldgemarkung zwischen Villmar- Aumenau und Selters- Münster, Kreisstraße 468,

Samstag, 01.11.2025 bis Freitag, 05.12.2025

(sch) Unbekannte Täter haben in der Waldgemarkung zwischen Villmar- Aumenau und Selters - Münster Holz gestohlen.

Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum von Samstag, den 01.11.2025 bis Freitag, den 05.12.2025. Entwendet wurden 49 Festmeter Holz im Wert von 3.500,00 EUR, welches in dem Waldstück, westlich der Kreisstraße 468, zur Abholung gelagert wurde.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Holzes geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06471 9386 0 zu melden.

