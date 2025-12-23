PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Bei Einbruch im Wettbüro Bargeld gestohlen +++

Limburg (ots)

Bei Einbruch im Wettbüro Bargeld gestohlen, Limburg, Dr.-Wolff-Straße, Montag, 22.12.2025, 04:25 Uhr bis 04:40 Uhr

(nm)In der Nacht von Sonntag auf Montag brach ein unbekannter Täter in ein Wettbüro in Limburg ein und stahl Bargeld. Im Zeitraum von 04:25 Uhr und 04:40 Uhr verschaffte sich der Einbrecher durch Einschlagen einer Scheibe Zugang zu dem Wettbüro in der Dr.-Wolff-Straße. Im Anschluss beschädigte er die dort vorhandenen Automaten sowie eine Kasse und entnahm das darin befindliche Bargeld. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Die Tat konnte durch die sich dort befindlichen Sicherheitskameras aufgezeichnet werden. Der Täter hatte eine schmale Statur und trug einen Anorak, Handschuhe sowie Überzieher für die Schuhe. Zudem hatte er zum Zeitpunkt der Tatbegehung eine Kapuze übergezogen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 bei der Polizeidirektion Limburg-Weilburg zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell