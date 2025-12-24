POL-LM: Diebstahl unter Einsatz von Pfefferspray +++ Pedelec gestohlen +++Sachbeschädigung an PKW +++ Verkehrsunfälle mit Verletzten

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg (ots)

1. Diebstahl unter Einsatz von Pfefferspray,

Weilburg, Bahnhofstraße,

Mittwoch, 24.12.2025, 01:30 Uhr

(rd) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, kam es in Weilburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, wobei einer den anderen mit Pfefferspray attackierte.

Zuvor hatte ein 36-Jähriger in der Bahnhofstraße dem ihm unbekannten Täter seine Jacke zum Wärmen gegeben. Kurz darauf zog dieser ein Pfefferspray und sprühte es dem 36-Jährigen ins Gesicht. Mit der Jacke und der darin befindlichen Geldbörse des Geschädigten floh der Täter anschließend in unbekannte Richtung. Der Täter wird als männlich, circa 18-20 Jahre alt und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er soll eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose getragen haben. Zudem habe der Täter eine auffällige Tätowierung "1312" im Nackenbereich. Der Geschädigte wurde bei der Tat leicht verletzt und konnte nach der Behandlung vor Ort durch einen RTW seinen Heimweg antreten.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

2. Pedelec gestohlen,

Elz, Auf dem Woog,

Montag, 22.12.2025, 10:00 Uhr, bis Dienstag, 23.12.2025 13:00 Uhr

(akr) In Elz stahlen Diebe in der Zeit von Montag auf Dienstag ein hochwertiges Pedelec.

Am Montagvormittag hatte die Besitzerin ihr Pedelec in der Straße "Auf dem Woog" an einen Fahrradständer vor dem Haus gekettet. Als sie am Dienstagmittag zum Abstellort zurückkehrte, fehlte von dem grauen Cube Pedelec im Wert von knapp 2.000 EUR jede Spur.

Die Polizeistation in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

3. Sachbeschädigung an PKW,

Weilburg-Odersbach, Lahnstraße,

Montag, 22.12.2025, 16:00 Uhr bis Dienstag, 23.12.2025, 05:00 Uhr

(rd) Von Montag auf Dienstag kam es in Weilburg-Odersbach zu einer Sachbeschädigung am Seitenspiegel eines PKW.

Hier wurde durch einen bislang unbekannten Täter in der Lahnstraße der linke Seitenspiegel eines silbernen Opel mutwillig beschädigt. Der 58-Jährige Geschädigte hatte seinen PKW zuvor in einer Parkbucht entlang der Lahnstraße abgestellt.

Die Polizei in Weilburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Rufnummer 06471/9386-0 um Hinweise.

4. Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten,

4.1 Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Leichtverletztem,

Merenberg, Zu den Eichen,

Dienstag, 23.12.2025, 20:50 Uhr

(rd) Am Dienstagabend kam es in Merenberg zu einem Verkehrsunfall, vermutlich aufgrund von vorangegangem Alkoholkonsum.

Hierbei befuhr ein 51-Jähriger Fahrer mit seinem roten Mazda die Straße "Zu den Eichen" aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Barig-Selbenhausen. Nach aktuellem Kenntnisstand kam der Fahrer aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Palisadenmauer. Es entstand Sachschaden an der Mauer und an dem PKW. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort wurde bei dem Fahrer noch eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer wurde eingeleitet.

4.2. Alleinunfall auf der Bundesstraße 49,

Bundesstraße 49, Gemarkung Merenberg,

Dienstag, 23.12.2025, 11:20 Uhr

(rd) Am Dienstagvormittag kam es auf der Bundesstraße 49 zu einem Alleinunfall, wobei eine Person leicht verletzt wurde.

Der 60-Jährige Fahrer eines Nissan befuhr hierbei die Bundesstraße 49 aus Richtung Wetzlar kommend in Fahrtrichtung Limburg. Aktuellen Erkenntnissen nach kam der Fahrzeugführer infolge einer Unachtsamkeit kurz vor der Anschlussstelle Weilburg zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort geriet er mit seinem PKW in den Grünstreifen. Bei dem Versuch, diesen zu verlassen übersteuerte der Fahrer, sodass der PKW nach links über beide Spuren hinweg mit der Mittelleitplanke kollidierte. Es entstand Sachschaden an der Mittelleitplanke und dem PKW. Der Fahrer des PKW wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

