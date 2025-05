Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250501 - 0464 Frankfurt-Innenstadt: Polizei nimmt E-Scooterdieb fest

Frankfurt (ots)

(bo) Mittwochnacht (30. April 2025) fiel einer Streife ein 29-jähriger Mann auf einem E-Scooter in der Kurt-Schumacher-Straße auf. Dieser fuhr mit "Schlangenlinien" auf dem Gehweg.

Gegen 03:10 Uhr sah der 29-Jährige die Polizeibeamten und versuchte zu flüchten. Die Beamten konnten ihn schließlich in der Stoltzestraße stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Während seiner Festnahme leistete der Tatverdächtige Widerstand und trat in Richtung der Polizisten. Im Rahmen der Durchsuchung konnte außerdem Rauschgift sichergestellt werden und es stellte sich heraus, dass der E-Scooter bereits am Sonntag (27. April) im Gallusviertel entwendet wurde. Aufgrund seiner Wohnsitzlosigkeit wurde der Tatverdächtige in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht.

Gegen ihn wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das BtmG eingeleitet.

