POL-LM: +++ Auffahrunfall - Person leicht verletzt +++ Unfallflucht beim Abbiegen +++ Unfallflucht in Löhnberg

1. Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Limburg, Diezer Straße

Freitag, 26.12.2025, 12:23 Uhr

(fd) In Limburg kam es am Freitagmittag zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Hierbei wurde eine 34-jährige Fahrzeuginsassin leicht verletzt. Gegen 12:23 Uhr befuhren zwei Pkw hintereinander die Diezer Straße in Richtung Diez. Auf Höhe der Einmündung zur Parkstraße musste der vorausfahrende Pkw, ein VW Golf, abbremsen, da ein Linienbus aus einer Seitenstraße in den fließenden Verkehr einfuhr. Der 71-jährige Fahrer des nachfolgenden Pkw, Peugeot 207, erkannte die Situation zu spät und fuhr gegen das Heck des vorausfahrenden Pkw. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde die Beifahrerin im VW leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 4500 EUR.

2. Verkehrsunfallflucht beim Abbiegen

Limburg, Schieder / Ste.-Foy-Straße

Freitag, 26.12.2025, 21:50 Uhr

(fd) Am Freitagabend kam es in Limburg, im Bereich der Kreuzung Schiede / Ste.-Foy-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Um 21:50 Uhr befuhr eine 15-jährige aus dem Rhein-Lahn-Kreis mit ihrem Mopedauto (45 km/h) die Schiede in Richtung der Neuen Lahnbrücke und beabsichtigte an der Kreuzung am Landgericht, nach links, in die Ste.-Foy-Straße abzubiegen. Direkt hinter der 15-jährigen fuhr ein unbekannter Pkw, der ebenfalls von der Schiede aus nach links abbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich fuhr der unbekannte Pkw links an dem Mopedauto vorbei, überholte und touchierte es auf dessen Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Limburg-Staffel. Am Mopedauto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR

Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht in Löhnberg

Löhnberg, Weilburger Straße

Donnerstag, 25.12.2025, 23:15 Uhr - Freitag, 26.12.2025, 02:00 Uhr

[AKu] In der Nach von Donnerstag auf Freitag beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug zwischen 23:15 Uhr und 02:00 Uhr einen seitlich am Fahrbahnrand in der Weilburger Straße geparkten PKW, VW Tiguan, in Löhnberg. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder Unfallverursacher bitte telefonisch an die sachbearbeitende Polizeidienststelle Weilburg unter der 06471-93860.

