Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 10.01.2026

Delmenhorst (ots)

Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich des PK Nordenham

In der Zeit von Samstag, 09. Januar 2026, 07:00 Uhr bis Sonntag, 10. Januar 2026, 09:00 Uhr ereigneten sich aufgrund der Witterungs- und Straßenverhältnisse insgesamt 16 Verkehrsunfälle. Es kam zu Sachschäden, Personen wurden bei den Verkehrsunfällen nicht verletzt. Durch Schneewehen waren Straßenbereiche teilweise nicht passierbar, sodass sich mehrere Fahrzeuge festfuhren.

Am Freitag, 09. Januar 2026, gegen 14:30 Uhr befuhr ein 50-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Sattelzug die B437 in Fahrtrichtung Stadland. Beim Einfahren in den Wesertunnel verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass der Sattelzug auf winterglatter Fahrbahn mit der Tunnelwand kollidierte. Die entstandenen Sachschäden werden auf 50.000 Euro geschätzt, der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen.

Durch die Kollision wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst, so dass automatisiert zunächst beide Tunnelröhren geschlossen wurden. Nachdem ein Brand in beiden Tunnelröhren ausgeschlossen werden konnte, wurde die Südröhre wieder geöffnet. Die Nordröhre des Wesertunnels blieb bis zur Bergung für knapp drei Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

PK Nordenham

Tel.: 04731/26940

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

