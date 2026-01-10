Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einsatzlage aufgrund der Witterung

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitagmorgen bis Samstagvormittag kam es im Landkreis Oldenburg aufgrund der Witterungsbedingungen zu insgesamt 21 Verkehrsunfällen. Glücklicherweise blieb es in den meisten Fällen bei Blechschäden, vier Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Der in der Nacht anhaltende Wind machte zudem viele Straßen durch Schneewehen unpassierbar. Es blieben mehrere Fahrzeuge stecken und konnten aufgrund der Witterungsbedingungen und Einsatzlage vorerst nicht befreit werden. Die Fahrzeugführer konnten jedoch allesamt ihren Heimweg antreten und wurden nicht verletzt. Insgesamt sorgte der Winter in der Nacht für ein hohes Einsatzaufkommen sowohl für die Polizei als auch für Rettungsdienste, Räumdienste und Abschleppunternehmen.

