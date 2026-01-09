Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen gesucht nach Körperverletzung und sexuellem Übergriff im Bereich Elmeloh/ Tiergarten

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 5. Januar 2026, zwischen 7:30 und 7:45 Uhr, kam es im Bereich des Elmeloher Weges und der Straße Hinter dem Tiergarten zu einem tätlichen Übergriff zum Nachteil einer 35-jährigen Frau.

Ein bislang unbekannter Mann zog der Frau, welche Eis von ihrer Windschutzscheibe kratzte, an ihren Haaren, schlug ihr ins Gesicht und berührte sie unsittlich. Der Mann entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der genaue Tatort kann nicht genannt werden, befand sich aber zwischen der Straßen Bökenbusch, Tiergarten und dem Elmeloher Weg.

Die Polizei Delmenhorst bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Delmenhorst unter 04221/ 1559-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell