Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruchdiebstahl in drei Wohnobjekte in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 7. Januar 2026, 23:30 Uhr, bis Donnerstag, 8. Januar 2026, 6:30 Uhr, versuchten bislang Unbekannte in zwei Wohnungen und ein Haus in der Delmestraße in Ganderkesee einzubrechen.

Gewaltsam wurde versucht sich Zugang zu den Wohnungen und dem Haus zu verschaffen. Der Schaden, der dabei entstand, wurde auf 4500 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Wildeshausen zu melden.

