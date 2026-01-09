Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unfall auf winterglatter Fahrbahn in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 8. Januar 2026, gegen 6:15 Uhr, kam es auf der Rittrumer Straße in Dötlingen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Eine 33-jährige aus der Gemeinde Dötlingen befuhr die Rittrumer Straße in Dötlingen mit ihrem Pkw Audi und kam aufgrund von winterglatter Fahrbahn in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum und einem Telefonmasten.

Glücklicherweise blieb die Pkw-Fahrerin unverletzt.

Der Pkw, sowie der Baum und der Telefonmast erlitten Sachschaden in einer Höhe von circa 8300 Euro. Durch die Kollision war der Audi nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell