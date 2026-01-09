PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unfall auf winterglatter Fahrbahn in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 8. Januar 2026, gegen 6:15 Uhr, kam es auf der Rittrumer Straße in Dötlingen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Eine 33-jährige aus der Gemeinde Dötlingen befuhr die Rittrumer Straße in Dötlingen mit ihrem Pkw Audi und kam aufgrund von winterglatter Fahrbahn in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum und einem Telefonmasten.

Glücklicherweise blieb die Pkw-Fahrerin unverletzt.

Der Pkw, sowie der Baum und der Telefonmast erlitten Sachschaden in einer Höhe von circa 8300 Euro. Durch die Kollision war der Audi nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 08:35

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Glätteunfall in Butjadingen

    Delmenhorst (ots) - Glättebedingt kam es am Donnerstag,8. Januar 2026, gegen 5:30 Uhr, auf der Butjadinger Straße in Butjadingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-Jährige aus Butjadingen befuhr die Landesstraße 860 in Fahrtrichtung Nordenham als sie aufgrund von starkem Schneefall und Glätte in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und in einen Graben rutschte. Glücklicherweise wurde die Fahrerin in ihrem Volvo ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 08:10

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Reifen an Pkw zerstochen +++ Zeugenaufruf

    Delmenhorst (ots) - Die Polizei Delmenhorst sucht Zeugen nachdem im Zeitraum von Mittwoch, 7. Januar 2026, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 8. Januar 2026, 05:00 Uhr, in der Düsternortstraße die gesamten Reifen eines geparkten Toyota durch bislang Unbekannte zerstochen wurden. Der entstandene Schaden wurde auf circa 800 Euro geschätzt. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 07:59

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Gerätehäuschen in Groß Ippener +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 8. Januar 2026, im Zeitraum von 00:30 Uhr bis 02:00 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Gerätehäuschen im Schüttenkamp in Groß Ippener. Die Unbekannten brachen eine mehrfach gesicherte Tür eines Geräteschuppen auf und entwendeten diverse Werkzeuge, sowie Gartengeräte aus dem Objekt. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren