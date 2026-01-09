PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Glätteunfall in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Glättebedingt kam es am Donnerstag,8. Januar 2026, gegen 5:30 Uhr, auf der Butjadinger Straße in Butjadingen zu einem Verkehrsunfall.

Eine 45-Jährige aus Butjadingen befuhr die Landesstraße 860 in Fahrtrichtung Nordenham als sie aufgrund von starkem Schneefall und Glätte in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und in einen Graben rutschte.

Glücklicherweise wurde die Fahrerin in ihrem Volvo nicht verletzt. Durch den Verkehrsunfall wurden der Pkw, sowie die Berme und ein Leitpfosten beschädigt. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht ermittelt werden, wurde aber auf mindestens 1000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren