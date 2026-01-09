Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Glätteunfall in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Glättebedingt kam es am Donnerstag,8. Januar 2026, gegen 5:30 Uhr, auf der Butjadinger Straße in Butjadingen zu einem Verkehrsunfall.

Eine 45-Jährige aus Butjadingen befuhr die Landesstraße 860 in Fahrtrichtung Nordenham als sie aufgrund von starkem Schneefall und Glätte in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und in einen Graben rutschte.

Glücklicherweise wurde die Fahrerin in ihrem Volvo nicht verletzt. Durch den Verkehrsunfall wurden der Pkw, sowie die Berme und ein Leitpfosten beschädigt. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht ermittelt werden, wurde aber auf mindestens 1000 Euro geschätzt.

