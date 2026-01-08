Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Erneuter Verkehrsunfall am Kreisverkehr Bundesstraße 211 und Strückhauser Straße +++ LKW blockiert Bundesstraße 211 in Richtung Brake

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 8. Januar 2026, gegen 04:04 Uhr, kommt es erneut zu einem Unfall im Kreisverkehr Strückhauser Straße / Bundesstraße 211 in Ovelgönne.

Ein 53-Jähriger befährt mit seinem Sattelzug die Bundesstraße 211 in Richtung Brake. Bei winterlichen Straßenverhältnissen kommt er im Kreisverkehr von der Fahrbahn ab und rutscht mit seinem Fahrzeuggespann in die Innenfläche des Kreisverkehrs.

Für die Bergungsarbeiten muss die Bundesstraße 211 in Richtung Brake für mehrere Stunden gesperrt werden.

Der entstandene Schaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt.

