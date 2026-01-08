Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand in einem Restaurant

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 7. Januar 2026, gegen 21:05 Uhr, brach in einem Restaurant in der Langen Straße in Delmenhorst ein Brand in einem Heizungsraum aus.

Ein 29-jähriger Mitarbeiter nahm einen unangenehmen Geruch wahr und entdeckte in der Folge eine starke Rauchentwicklung im Obergeschoss. Daraufhin alarmierte der Mitarbeiter unverzüglich die Feuerwehr und Polizei.

Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst und die Freiwillige Feuerwehr rückten mit 19 Personen an und bekamen die Brandentwicklung schnell unter Kontrolle. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es befanden sich nur wenige Personen im Restaurant.

Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch ungeklärt und Gegenstand der eingeleiteten Brandermittlungen.

