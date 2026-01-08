Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Wohnungseinbrecher ermittelt und festgenommen +++ versuchte Flucht bei Festnahme

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 4. August 2025, kam es in Lemwerder-Bardewisch zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Polizei berichtete bereits, wie dem nachstehenden Link zu entnehmen ist: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6090523.

Hierauf bezugnehmend, ist folgender Ermittlungserfolg zu berichten: Beamten der Polizei Brake gelang es einen Tatverdächtigen zu dem Einbruchdiebstahl aus August zu ermitteln. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg erfolgte daraufhin die Durchsuchung der Wohnung sowie die Festnahme eines 30-Jährigen.

Der Tatverdächtige versuchte, sich der Festnahme durch Flucht zu entziehen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde der Mann durch einen Diensthund gestellt und durch die eingesetzten Beamten festgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell