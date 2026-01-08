Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung durch Graffiti in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In Brake in der Hinrich-Schnitger-Straße wurde im Zeitraum von Montag, 5. Januar 2026, 07:00 Uhr, bis Dienstag, 6. Januar 2026, 07:00 Uhr, durch Unbekannte ein rotes Graffiti mit inhaltlichem Tötungsaufruf an eine Deichschutzmauer gesprüht.

Die Polizei Brake hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 9350 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell