POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Eskalation beim Kreisklassen-Cup +++ Zeugen gesucht

Am Samstagabend, 3. Januar 2026, gegen 21:00 Uhr ist es in Delmenhorst im Rahmen eines Fußballhallenturnieres nach Spielende in der Düsternortstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.

Der Polizei Delmenhorst liegen Videoaufnahmen des Geschehens vor. Nach Sichtung des Beweismaterials sowie erster Zeugenaussagen besteht der Verdacht strafbarer Handlungen.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Delmenhorst mögliche Opfer des Vorfalls sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 entgegengenommen.

