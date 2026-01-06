Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Fahrradfahrer leistet Widerstand bei Verkehrskontrolle

Delmenhorst (ots)

Ein 29-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Abend des Montages, 5. Januar 2026, gegen 23:30 Uhr, die Lange Straße in Delmenhorst, missachtete das für ihn geltende Rotlicht und kreuzte die Mühlenstraße ohne auf den Verkehr zu achten.

Beamte der Polizei Delmenhorst hielten den jungen Mann daraufhin an und führten eine Verkehrskontrolle durch.

Im Rahmen der Kontrolle zeigte sich der Kontrolle aggressiv und griff eine 28-jährige, einen 28-jährigen, einen 26-jährigen und einen 24-jährigen Polizeivollzugsbeamten tätlich an.

Da der Fahrradfahrer deutlich alkoholisiert war, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Außerdem wurde er aufgrund seines zunehmend aggressiven Verhaltens und des Angriffes auf die Beamten in Gewahrsam genommen.

Gegen den 29-jährigen Delmenhorster sind mehrere Strafverfahren eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell