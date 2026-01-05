PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall durch Eisscholle auf der BAB 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt +++ zwei Pkw nicht mehr fahrbereit

Delmenhorst (ots)

In den letzten Tagen kam es bereits mehrfach zu witterungsbedingten Verkehrsunfällen. So auch am Sonntag, 4. Januar 2026, gegen 11:45 Uhr, auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück im Bereich der Gemeinde Harpstedt.

Ein 63-jähriger VW-Fahrer aus Hörstel überfuhr die Eisscholle, welche auf dem Hauptfahrstreifen lag und stellte fest, dass hierdurch die Ölwanne riss und das Fahrzeug in der Folge nicht mehr fahrbereit war.

Eine 67-Jährige aus Bremen befuhr die BAB 1 mit ihrem Pkw Opel und übersah ebenfalls die Eisscholle. Die beiden Reifen auf der rechten Fahrzeugseite wurden hierdurch so beschädigt, dass auch ihr Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war.

Es entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren