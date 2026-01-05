Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall durch Eisscholle auf der BAB 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt +++ zwei Pkw nicht mehr fahrbereit

Delmenhorst (ots)

In den letzten Tagen kam es bereits mehrfach zu witterungsbedingten Verkehrsunfällen. So auch am Sonntag, 4. Januar 2026, gegen 11:45 Uhr, auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück im Bereich der Gemeinde Harpstedt.

Ein 63-jähriger VW-Fahrer aus Hörstel überfuhr die Eisscholle, welche auf dem Hauptfahrstreifen lag und stellte fest, dass hierdurch die Ölwanne riss und das Fahrzeug in der Folge nicht mehr fahrbereit war.

Eine 67-Jährige aus Bremen befuhr die BAB 1 mit ihrem Pkw Opel und übersah ebenfalls die Eisscholle. Die beiden Reifen auf der rechten Fahrzeugseite wurden hierdurch so beschädigt, dass auch ihr Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war.

Es entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro.

