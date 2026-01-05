Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Mofa-Fahrer ohne Pflichtversicherung in Ahlhorn unterwegs
Delmenhorst (ots)
Beamte der Polizei Wildeshausen kontrollierten am Sonntag, 4. Januar 2026, gegen 21:00 Uhr, einen Mofa-Fahrer auf der Wildeshauser Straße in Ahlhorn.
Die Mofa des 28-Jährigen fiel durch ein nicht mehr gültiges Pflichtversicherungskennzeichen auf und wurde daher einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen dessen bestätigte sich der Verdacht der fehlenden Pflichtversicherung. Weiter verfügte der 28-jährige Ahlhorner nicht über die benötigte Mofa-Prüfbescheinigung.
Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Straf-, sowie Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein.
