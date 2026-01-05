PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Mofa-Fahrer ohne Pflichtversicherung in Ahlhorn unterwegs

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Wildeshausen kontrollierten am Sonntag, 4. Januar 2026, gegen 21:00 Uhr, einen Mofa-Fahrer auf der Wildeshauser Straße in Ahlhorn.

Die Mofa des 28-Jährigen fiel durch ein nicht mehr gültiges Pflichtversicherungskennzeichen auf und wurde daher einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen dessen bestätigte sich der Verdacht der fehlenden Pflichtversicherung. Weiter verfügte der 28-jährige Ahlhorner nicht über die benötigte Mofa-Prüfbescheinigung.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Straf-, sowie Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

