Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: versuchter Pkw-Aufbruch in Ganderkesee OT Bookholzberg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 3. Januar 2026, circa 23:00 Uhr, bis Sonntag, 4. Januar 2026, 13:00 Uhr, versuchten bislang Unbekannte einen geparkten Pkw in der Hutfilterstraße in Bookholzberg aufzubrechen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sahen die Unbekannten vor, den VW gewaltsam aufzubrechen und sich so Zutritt zum Fahrzeuginneren zu verschaffen. Dies gelang nicht.

Der entstandene Schaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Ganderkesee unter der Telefonnummer 04222/ 94695-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

