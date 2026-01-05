Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: doppelter Pkw-Brand +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 5. Januar 2026, gegen 2:20 Uhr, brannten in der Groninger Straße in Delmenhorst zwei geparkte Pkw.

Eine aufmerksame Anwohnerin bemerkte das Feuer und verständigte den Notruf.

Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass das Feuer von einem geparkten VW auf einen ebenfalls geparkten Pkw BMW übergriff.

Der Löschzug der Feuerwehr Delmenhorst bekam das Feuer unter Kontrolle und verhinderte damit, dass sich der Brand weiter ausbreitete.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitete die Brandermittlungen ein.

Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Eine Brandstiftung kann zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

Aus diesem Grund bittet die Polizei Delmenhorst Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/9115-0 zu melden.

