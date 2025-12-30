PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei warnt erneut vor falschen Polizisten am Telefon

Wismar/Plau am See (ots)

Aktuell werden der Polizei wieder Anrufe von Betrügern gemeldet, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben.

In den Bereichen Wismar und Plau am See haben die unbekannten Anrufer versucht, mit der Betrugsmasche Senioren in Gespräche zu verwickeln und zur Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen zu bewegen. Die Gespräche beginnen meist mit: "Sie haben doch sicher den Einsatz im Ort mitbekommen? Es gab auch zwei Tote... Haben sie Geld oder Wertgegenstände im Haus?"

Allein gestern wurden sieben Fälle aus Wismar und Plau am See bei der Polizei angezeigt. In allen Fällen bemerkten die Opfer aber rechtzeitig den Schwindel und beendeten die Telefonate.

Angesichts der jüngsten Vorfälle warnt die Polizei erneut davor, fragwürdigen Anrufern Auskünfte zu persönlichen Vermögensverhältnissen oder Wertgegenständen zu erteilen.

Die Polizei rät:

   - Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über finanzielle oder 
     familiäre Verhältnisse.
   - Beenden Sie verdächtige Anrufe sofort - das ist nicht unhöflich!
   - Bei Verdachtsfällen wählen Sie sofort die 110 oder wenden Sie 
     sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle.
   - Die Polizei fordert niemals Auskünfte über Bargeld oder 
     Wertsachen am Telefon und nimmt diese auch niemals vorbeugend in
     Verwahrung.

Häufig werden ältere Menschen Opfer von Betrügern. Sprechen Sie im Familien- und Freundeskreis über solche Betrugsmaschen.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Yvonne Hanske
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 09:52

    POL-HRO: 35-Jähriger nach versuchtem räuberischen Diebstahl vorläufig festgenommen

    Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) - Zur Mittagszeit des 29.12.2025 befanden sich mehrere Beamte der Polizei aufgrund einer zuvor gemeldeten randalierenden Person in einem Ludwigsluster Discountmarkt im Einsatz. Gegen 13:18 Uhr hätte der 35-jährige, deutsche Tatverdächtige zunächst versucht Feuerwerk aus dem Geschäft zu entwenden. Hierbei sei er ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 15:53

    POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Geldautomatenaufbruch in Rostock

    Rostock (ots) - Im Zeitraum vom 25. Dezember bis zum 29. Dezember 2023 haben bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einer Bankfiliale im Doberaner Hof und brachen dort einen Geldautomaten auf. Die Tat wurde am heutigen Morgen gegen 8:45 Uhr von einem Mitarbeiter des betroffenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren