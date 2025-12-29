PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte beschädigen Bürgerbüro der AfD in Wismar

Wismar (ots)

Nach einer Sachbeschädigung am Bürgerbüro der AfD in Wismar ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Der Vorfall ereignete sich im Verlauf der zurückliegenden Weihnachtsfeiertage, zwischen dem 23.12.2025/ 14 Uhr und dem 29.12.25/11:00 Uhr.

Durch noch unbekannte Täter wurden zwei Fensterscheiben des Büros in der Dankwartstraße eingeworfen. Der verursachte Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Bei der Polizei wurde der Fall heute Mittag (29.12.2025) angezeigt. Im Rahmen der Tatortarbeit konnten die eingesetzten Beamten mehrere Spuren sichern, die jetzt ausgewertet werden müssen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Yvonne Hanske
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

