Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Geldautomatenaufbruch in Rostock

Rostock (ots)

Im Zeitraum vom 25. Dezember bis zum 29. Dezember 2023 haben bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt aufgebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einer Bankfiliale im Doberaner Hof und brachen dort einen Geldautomaten auf. Die Tat wurde am heutigen Morgen gegen 8:45 Uhr von einem Mitarbeiter des betroffenen Geldinstituts bemerkt, der umgehend die Polizei verständigte.

Am Tatort wurden umfangreiche Spuren gesichert, die nun von den Ermittlern ausgewertet werden. Angaben zum Sachschaden sowie zum möglichen Stehlschaden sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese hat die Kriminalpolizeiinspektion Rostock übernommen.

Zeugen, die im Zeitraum vom 25. Dezember bis 29. Dezember im Bereich des Doberaner Hofes auffällige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916 1616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

