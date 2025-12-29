Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schweriner Polizei zieht sieben Fahrer wegen Alkohol- und Drogenbeeinflussung aus dem Verkehr

Schwerin (ots)

Seit dem 26.12.2025 hat die Schweriner Polizei insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Alkohol, Betäubungsmitteln oder THC am Straßenverkehr teilnahmen. Unter den Personen befanden sich neben Pkw-Fahrern auch ein Radfahrer sowie ein Fahrer eines E-Scooters.

In vier Fällen leiteten die Einsatzkräfte Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Am 26.12.2025 fielen den Beamten in der Wittenburger Straße gleich zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer auf. Gegen 00:20 Uhr kontrollierten sie einen 35-jährigen Radfahrer, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,24 Promille ergab. Am selben Tag gegen 19:15 Uhr wurde ein 56-jähriger Fahrer eines Mazda überprüft. Bei ihm stellten die Polizisten einen Atemalkoholwert von 1,79 Promille fest. Am darauffolgenden Sonntag kontrollierten Einsatzkräfte gegen 06:30 Uhr in der Rogahner Straße einen 42-jährigen Fahrer eines Chrysler. Ein Atemalkoholtest ergab 1,87 Promille. Zudem lieferte ein durchgeführter Vortest Hinweise auf eine Beeinflussung durch Kokain und Amphetamin. Wenig später, gegen 10:30 Uhr, stoppten die Beamten in der Grevesmühlener Straße eine 31-jährige Fahrerin eines Audi. Auch bei ihr wurde ein Atemalkoholwert von 1,75 Promille festgestellt. In allen genannten Fällen ordneten die Polizisten eine Blutprobenentnahme an.

In drei weiteren Fällen stellten die Einsatzkräfte Verstöße im Bereich der Ordnungswidrigkeiten fest. Hierbei standen die Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von THC, Amphetaminen, Methamphetaminen und Alkohol.

Die Weiterfahrt wurde allen sieben Fahrern untersagt.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Alkohol und andere berauschende Mittel die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und ein hohes Risiko für alle Verkehrsteilnehmer darstellen. Verkehrskontrollen dieser Art wird die Polizei auch weiterhin konsequent durchführen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell