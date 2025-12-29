Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf der Polizei nach Diebstahl eines Quads in Schwerin

Schwerin (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem bislang unbekannte Täter ein Quad des Herstellers KYMCO entwendet haben. Das Fahrzeug war in der Lomonossowstraße im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz abgestellt. Nach Angaben des Eigentümers stellte dieser das Quad am 22.12.2025 auf einem öffentlichen Parkplatz ab. Den Diebstahl bemerkte er am Folgetag in den Vormittagsstunden. Der entstandene Stehlschaden wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ein Quad des Typs KYMCO MXU 700 (Z5).

Der Polizei liegen bislang keine Hinweise zu dem oder den Tätern vor. Aus diesem Grund werden mögliche Zeugen gesucht, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Quads machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224, per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

