Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 35-Jähriger nach versuchtem räuberischen Diebstahl vorläufig festgenommen

Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots)

Zur Mittagszeit des 29.12.2025 befanden sich mehrere Beamte der Polizei aufgrund einer zuvor gemeldeten randalierenden Person in einem Ludwigsluster Discountmarkt im Einsatz.

Gegen 13:18 Uhr hätte der 35-jährige, deutsche Tatverdächtige zunächst versucht Feuerwerk aus dem Geschäft zu entwenden. Hierbei sei er durch eine 59-jährige Angestellte angesprochen und aufgehalten worden. Laut vorliegender Aussagen hätte der Tatverdächtige die Geschädigte daraufhin so stark gestoßen, dass diese stürzte. Ein anwesender Kunde sei daraufhin eingeschritten, wodurch sich die Aggression des augenscheinlich alkoholisierten Tatverdächtigen nun auf diesen konzentriert haben sollen. Unter Anderem hätte der 35-Jährige den Zeugen mit dem Tode sowie weiterer Gewaltanwendung bedroht. Durch die sofort alarmierten Einsatzkräfte konnte der psychisch auffällige Mann jedoch zeitnah kontrolliert und fixiert werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,60 Promille. Der mehrfach polizeibekannte Tatverdächtige wurde in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Glücklicherweise blieben alle an dem Sachverhalt beteiligten Personen unverletzt.

Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.

