Polizei Bochum

POL-BO: Angriff auf einen 31-Jährigen: Polizei nimmt 18-Jährigen fest - Unterbringungsbefehl erlassen

Bochum (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Bochum.

Nach einem Angriff auf einen 31-Jährigen am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages in Bochum hat die Polizei einen psychisch vorerkrankten 18-Jährigen festgenommen.

Gegen 23.15 Uhr traf der 18-Jährige aus Bochum am U-Bahnhof des Bochumer Hauptbahnhofs zufällig auf den 31-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Eine Vorbeziehung bestand nicht. Nach aktuellem Ermittlungsstand zog der 18-Jährige unvermittelt ein Messer und griff den 31-Jährigen damit von hinten an. Dabei rutschte der Bochumer aus und stürzte. Der 31-Jährige flüchtete und verständigte die Polizei. Beamte der Bundespolizei nahmen den 18-Jährigen wenig später fest.

Insgesamt fügte der 18-Jährige dem 31-Jährigen zwei oberflächliche Stichverletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Eine Haftrichterin erließ einen Unterbringungsbefehl, der 18-Jährige wurde in einer forensischen Einrichtung untergebracht.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum hat eine Ermittlungskommission der Polizei die Arbeit aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell