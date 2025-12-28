Polizei Bochum

POL-BO: Erfolg für die Polizei: Herner (45) nach Einbruch in Lagerhalle festgenommen

Herne (ots)

Nach einem Einbruch in die Lagerhalle eines Logistik-Unternehmens in Herne-Horsthausen am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hebelte der Einbrecher gegen 7.30 Uhr eine Tür auf und verschaffte sich auf diese Weise Zugang zu der Lagerhalle an der Straße "Friedrich der Große". Dabei wurde ein Alarm ausgelöst. Als die Polizei wenig später eintraf, versuchte der Mann noch zu flüchten - doch die Beamten nahmen den 45-Jährigen aus Herne kurzerhand vorläufig fest.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell