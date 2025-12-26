PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Illegales Kraftfahrzeugrennen am Heiligabend - Polizei stoppt zwei 19-Jährige und beschlagnahmt Fahrzeuge

Bochum (ots)

Am späten Heiligabend (24. Dezember) unterband die Polizei im Bochumer Stadtteil Laer ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Die Beamten stellten die beiden beteiligten Fahrer und beschlagnahmten deren Fahrzeuge sowie die Führerscheine.

Gegen 23.25 Uhr beobachteten uniformierte Einsatzkräfte an der Suttner-Nobel-Allee zwei Autos, die nebeneinander standen. Unvermittelt beschleunigten beide Fahrzeuge gleichzeitig mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wittener Straße. Nach ersten Schätzungen der Beamten erreichten die Fahrzeuge eine Geschwindigkeit von circa 100 km/h bei erlaubten 50 km/h. Da die Fahrbahnbreite für beide Fahrzeuge nebeneinander nicht ausreichte, scherte eines der Fahrzeuge zudem auf die Gegenfahrbahn aus. Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen konnten beide Fahrzeugführer, zwei 19-jährige Bochumer, gestellt werden.

Aufgrund des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurden zur Beweissicherung beide Autos sowie die Führerscheine der Beteiligten sichergestellt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Frank Lemanis
Telefon: 0234 909-1020
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

