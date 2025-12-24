POL-BO: Versuchter Raub in Bochum-Weitmar - Zeugen gesucht
Bochum (ots)
Am Dienstagabend, 23. Dezember, ist es in Bochum-Weitmar zu einem versuchten Straßenraub gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 17-jähriger Bochumer gegen 22.30 Uhr an der Bushaltestelle "Weitmar Mitte" auf Höhe der Blumenfeldstraße 4 auf, als sich ihm zwei bis drei Personen näherten. Eine der Personen forderte den 17-Jährigen auf, seine Taschen zu leeren und schlug dem Bochumer anschließend mehrfach gegen den Kopf, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute fußläufig in Richtung Bochum-Mitte.
Der Täter, der den 17-Jährigen angriff, wird folgendermaßen beschrieben:
- männlich - ca. 180 cm groß - dunkle Kleidung - schwarze, kurze Haare - leichter Bart - "südländisches Erscheinungsbild"
Eine durchgeführte Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief negativ.
Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bochum
Leitstelle
Marc-André Landsiedel
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell