Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub in Bochum-Weitmar - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Am Dienstagabend, 23. Dezember, ist es in Bochum-Weitmar zu einem versuchten Straßenraub gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 17-jähriger Bochumer gegen 22.30 Uhr an der Bushaltestelle "Weitmar Mitte" auf Höhe der Blumenfeldstraße 4 auf, als sich ihm zwei bis drei Personen näherten. Eine der Personen forderte den 17-Jährigen auf, seine Taschen zu leeren und schlug dem Bochumer anschließend mehrfach gegen den Kopf, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute fußläufig in Richtung Bochum-Mitte.

Der Täter, der den 17-Jährigen angriff, wird folgendermaßen beschrieben:

   -	männlich -	ca. 180 cm groß -	dunkle Kleidung -	schwarze, kurze 
Haare -	leichter Bart -	"südländisches Erscheinungsbild"

Eine durchgeführte Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief negativ.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Marc-André Landsiedel
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

  • 23.12.2025 – 10:27

    POL-BO: Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Verdächtige Geräusche rissen eine 69-jährige Bochumerin aus dem Schlaf: Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem versuchten Wohnungseinbruch in Bochum-Grumme. Am Montag, 22. Dezember, gegen 17.30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter, sich Zutritt zu der Wohnung an der Weserstraße zu verschaffen. Die Wohnungsinhaberin (69) wurde durch ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:12

    POL-BO: Betrug durch falsche Polizeibeamte - Seniorin in Bochum bestohlen

    Bochum (ots) - Erneut ist eine Bochumer Seniorin von einem falschen Polizeibeamten um ihr Bargeld und ihre Kontodaten gebracht worden. Gegen 13 Uhr klingelte eine unbekannte Person am Montag, 22. Dezember, an der Poststraße bei der Bochumerin und gab vor, Polizeibeamter zu sein. Aufgrund angeblicher verdächtiger Kontoaktivitäten drängte der Tatverdächtige die ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 12:05

    POL-BO: Einbrecherin in U-Haft - Kripo bittet um Hinweise zur Komplizin

    Bochum (ots) - Einbrecherin in U-Haft: Nach einem Wohnungseinbruch am Freitag, 19. Dezember, hat die Polizei eine Tatverdächtige festgenommen. Die 35-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland verschaffte sich nach aktuellem Ermittlungsstand gegen 13.50 Uhr gemeinsam mit einer Komplizin Zutritt zu einer Wohnung an der Weststraße. Nachdem sie die Räumlichkeiten ...

    mehr
