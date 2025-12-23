Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Verdächtige Geräusche rissen eine 69-jährige Bochumerin aus dem Schlaf: Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem versuchten Wohnungseinbruch in Bochum-Grumme.

Am Montag, 22. Dezember, gegen 17.30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter, sich Zutritt zu der Wohnung an der Weserstraße zu verschaffen. Die Wohnungsinhaberin (69) wurde durch Geräusche an der Terassentür geweckt. Als sie nachsah, traf sie auf einen Einbrecher. Der Mann flüchtete.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 m groß, kräftig, rostbraune Jacke mit vorne aufgesetzten Taschen, dunkle Jeans, schwarze Schuhe. Er soll "einen komischen Gang" haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell