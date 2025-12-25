PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Schwer verletzter E-Scooter-Fahrer (65) nach Alleinunfall

Herne (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer hat sich am Mittwochabend, 24. Dezember, in Herne bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen.

Der 65-jährige Herner befuhr mit seinem E-Scooter gegen 18.15 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Recklinghausen. Auf Höhe der Kreuzung zur Roonstraße kollidierte er mit einem Bordstein, stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Herner zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 65-Jährige augenscheinlich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Melina Pauli
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

