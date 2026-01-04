Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wildeshausen
Delmenhorst (ots)
Am Samstag, 03.01.2026, gegen 14:28 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Wildeshausen einen Pkw in der Gisbertzstraße in Wildeshausen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte der 59-jährige Fahrzeugführer aus Wildeshausen keinen Führerschein vorlegen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und dem 59-Jährigen die Weiterfahrt untersagt.
