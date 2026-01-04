Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund winterglatter Fahrbahn

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 03.01.2026, kam es im Laufe des Tages zu mehreren Verkehrsunfällen aufgrund der winterlichen Bedingungen.

Gegen 09:30 Uhr befuhr ein 39-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Bauerschaft Bühren in Wildeshausen und kam alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß wurde der 7-jährige Mitfahrer leicht verletzt. Durch den Rettungsdienst erfolgte vor Ort lediglich eine ambulante Behandlung. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000,- EUR geschätzt.

Gegen 11:10 Uhr kam ein 26-jähriger Ganderkeseer auf der Huder Straße in Ganderkesee ebenfalls alleinbeteiligt mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Der Fahrzeugführer verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Gegen 12:00 Uhr befuhr ein 28-Jähriger aus Ganderkesee die Kreisstraße 228 im Bereich Urneburg in Ganderkesee. Aufgrund der Straßenglätte konnte der 28-Jährigen seinen Pkw nicht rechtzeitig vor einem geparkten Pkw zum Stehen bringen, sodass er in den Gegenverkehr auswich. Ein entgegenkommender 22-Jähriger aus Ganderkesee bremste zur Verhinderung eines Zusammenstoßes seinem Pkw stark ab. Das starke Bremsen wurde jedoch von einem 19-jährigen Ganderkeseer zu spät bemerkt, sodass dieser auf den Pkw des 22-Jährigen auffuhr. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8.000,- EUR geschätzt.

