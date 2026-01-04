Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw rutscht aufgrund von Straßenglätte und Beeinflussung durch berauschende Mittel in den Straßengraben +++ Fake-Urin mitgeführt +++

Delmenhorst (ots)

Am 03.01.2026, um 00:30 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Lemwerder zu einem Verkehrsunfall. Ein 31.-jähriger Fahrzeugführer aus Brake kam im Ausgang einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, an dem Pkw entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 4000 EUR.

Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigten sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel. Auf der Polizeidienststelle staunten die aufnehmenden Beamten dann nicht schlecht, als sich herausstellte, dass der Fahrzeugführer in einer Körperöffnung Fake-Urin transportiert hatte, um die Polizei über den Umstand des Konsums zu täuschen.

Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Verfahren eingeleitet.

