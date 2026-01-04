Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Glätteunfälle in der Stadt Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

In der Innenstadt ereigneten sich in dem Zeitraum vom 03.01.2026 12:10 Uhr bis 20:45 Uhr mehrere durch Glätte bedingte Verkehrsunfälle, bei welchen es zumeist bei Sachschäden verblieb.

Bei einem Verkehrsunfall wurde ein Kind leicht verletzt. Der 35.-jährige Vater aus Delmenhorst befuhr die Fischstraße in Richtung Bremer Straße. Aufgrund von Glätte verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in der Kurve gegen das Andreaskreuz der Bahnanlage. Das Fahrzeug kam auf den Bahnschienen zum Stehen und die Airbags im Fahrzeug lösten aus. Eines der beiden Kinder (2 Jahre und 4 Jahre alt) wurde leicht verletzt.

Bei der betroffenen Bahnstrecke hat es sich um eine Nebenanlage gehandelt, auf welcher lediglich selten Züge fahren. Zudem wird die Bahnstrecke dann lediglich in Schrittgeschwindigkeit befahren.

